Milan | inchiesta sconvolge il mondo del calcio

Un’indagine giudiziaria avviata a Milano sta coinvolgendo anche il settore del calcio professionistico, provocando ripercussioni nel mondo della movida e tra gli addetti ai lavori. Le autorità stanno esaminando vari aspetti legati alle attività di alcuni soggetti, mentre le indagini continuano a svilupparsi. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi operatori e media, creando un clima di incertezza nel settore.

Un’inchiesta giudiziaria partita da Milano sta scuotendo il mondo della movida e, indirettamente, anche quello del calcio professionistico. Le indagini della Procura lombarda hanno portato alla luce un presunto sistema organizzato che offriva pacchetti esclusivi a clienti facoltosi, comprendenti serate nei locali più rinomati, accompagnamento e prestazioni sessuali a pagamento. Secondo quanto emerso, al centro del caso ci sarebbe una società che operava come agenzia di eventi, ma che in realtà avrebbe gestito un giro illecito legato allo sfruttamento della prostituzione. Le autorità hanno eseguito quattro arresti domiciliari e sequestrato beni per oltre un milione di euro, segno di un’attività particolarmente redditizia e strutturata.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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