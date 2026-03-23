di Alessio Lento Un nuovo caso di razzismo ha scosso il mondo del calcio, con Ibrahima Konaté del Liverpool nel mirino di insulti vergognosi sui social. Il difensore francese è stato oggetto di pesanti attacchi dopo uno scontro di gioco con Victor Osimhen durante la partita di Champions League tra il Liverpool e il Galatasaray, reo di aver causato l’infortunio al braccio al bomber dei turchi. Le parole social rivolte a Konaté hanno generato una nuova ondata di indignazione, sollevando il dibattito sul razzismo nel calcio. Insulti sui social per Konaté. Dopo lo scontro con Osimhen i social sono stati invasi da insulti razzisti nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il razzismo sconvolge ancora il mondo del calcio: insulti pesantissimi al top player dopo la partita

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