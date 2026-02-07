Morto Pierangelo Belli | il mondo del calcio piange la scomparsa dello storico portiere del Milan Aveva 81 anni
È morto Pierangelo Belli, il noto portiere del Milan. Aveva 81 anni e il calcio italiano piange la sua scomparsa. Il mondo rossonero si stringe intorno alla famiglia e ai tifosi, ricordando un protagonista di un’epoca indimenticabile.
Approfondimenti su Pierangelo Belli
