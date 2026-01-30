L’attaccante del Manchester City fa un cambio al Fulham da 27 milioni di sterline

Il Fulham ha appena preso Oscar Bobb dal Manchester City. L’attaccante norvegese arriva in Premier League per 27 milioni di sterline. La firma è stata ufficializzata oggi, e ora il giocatore si prepara a indossare la maglia dei londinesi. È un investimento importante per il club, che punta a rinforzare l’attacco in vista della seconda parte della stagione.

2026-01-30 16:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Fulham ha ingaggiato l’attaccante della nazionale norvegese Oscar Bobb dal Manchester City per 27 milioni di sterline. Il 22enne era sul punto di diventare un cliente abituale dell’Etihad quando si ruppe una gamba nel 2024 e da allora cadde nell’ordine gerarchico. Si trasferisce a Craven Cottage per dare il via alla sua carriera con una Coppa del Mondo all’orizzonte, la prima per la Norvegia dal 1998. Bobb ha giocato 16 volte con la Norvegia, segnando due volte. Anche il suo compagno di squadra internazionale Sander Berge gioca per il Fulham.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Oscar Bobb, giovane attaccante norvegese, potrebbe lasciare il Manchester City.

