Olivier Giroud, dopo aver lasciato il club, mantiene un legame evidente con la squadra e l’ambiente milanese. La sua presenza e le sue parole continuano a testimoniare un rapporto stretto con il club e i tifosi, anche dopo il suo addio. La sua esperienza con il Milan è ancora ricordata e discussa tra gli appassionati di calcio. Giroud rimane una figura associata al club, nonostante siano passati diversi mesi dalla sua partenza.

A distanza di tempo dalla sua esperienza in rossonero, Olivier Giroud continua a dimostrare quanto il legame con il AC Milan sia ancora forte e vivo. L’attaccante francese, oggi impegnato in una nuova fase della sua carriera lontano dall’Italia, non ha nascosto una certa nostalgia per gli anni trascorsi a San Siro, lasciando intendere che quel capitolo non è mai stato davvero chiuso. In alcune recenti dichiarazioni, Giroud ha ammesso apertamente che Milano gli manca, così come l’ambiente rossonero e il calore dei tifosi. Un sentimento che non sorprende, considerando l’impatto che ha avuto durante la sua esperienza: arrivato nel 2021, è stato uno dei protagonisti della conquista dello scudetto e ha contribuito con gol pesanti e leadership in campo.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Giroud e il legame con la squadra

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