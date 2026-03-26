Sui profili social del club e dell’attaccante è stato condiviso un video che mostra la nuova quarta maglia del Milan per questa stagione. Nel video, il giocatore ringrazia i tifosi e conclude con un messaggio di supporto alla squadra. La presentazione ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato e condiviso il contenuto online.

Il Milan ha giocato con la quarta maglia stagionale contro il Torino: i giocatori di movimento hanno indossato la maglia in versione grigia, Maignan quella in versione rossa. Chi ha di recente ricevuto il quarto kit del Diavolo è anche l'ex attaccante rossonero Olivier Giroud che sta ancora sorprendendo in Francia. Sui profili social del Milan e dell'attaccante del Lille è stato pubblicato un breve video riguardo la quarta maglia del club di questa stagione, in particolare la versione grigia. "Eccola arrivata la quarta maglia del Milan. Grazie mille e un abbraccio a tutti i Milanisti, forza Milan sempre". Nel video possiamo vedere un Giroud sorridente e felice che parla fluentemente ancora l'italiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la quarta maglia arriva anche a Giroud: “Grazie mille. Forza Milan sempre” | Video

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