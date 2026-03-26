Milan la quarta maglia arriva anche Giroud | Grazie mille Forza Milan sempre | Video

Sui profili social del club e dell’attaccante sono stati condivisi un breve video che mostra la presentazione della quarta maglia della squadra per questa stagione. Nel video, l’attaccante ringrazia i tifosi e si rivolge alla squadra con un “Forza Milan sempre”. La maglia viene mostrata in dettaglio e il video ha riscosso attenzione tra i follower.

Sui profili social del Milan e di Oliver Giroud è stato pubblicato un breve video riguardo la quarta maglia del Milan di questa stagione. Ecco le parole dell'ex attaccante rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la quarta maglia arriva anche Giroud: “Grazie mille. Forza Milan sempre” | Video Articoli correlati Quarta maglia Milan 2025-2026, svelata la data ufficiale del lancio | VIDEOIl Milan ha svelato, in un video promozionale pubblicato sui propri account social ufficiali, la data di lancio della quarta maglia 2025-2026. Milan, la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA e Slam Jam | VIDEOSvelata a sorpresa domenica scorsa in occasione di Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026. Approfondimenti e contenuti su Forza Milan Argomenti discussi: Milan Torino, il Diavolo cambia pelle: a San Siro debutta la quarta maglia. Milan Torino, il Diavolo cambia pelle: a San Siro debutta la quarta magliaMilan Torino, i rossoneri di Allegri scenderanno in campo contro i granata indossando un inedito kit color argento a maniche lunghe per celebrare l’evento speciale La sfida di questa sera a San Siro c ... milannews24.com Milan, presentata la quarta maglia: collab con Slam Jam ed è quasi tutta rossaIn occasione della 26esima giornata della Serie A 2025/2026, il Milan che ha ospitato il Parma a San Siro a partire dalle 18, lo ha fatto con una sorpresa per i propri tifosi. La gara è stata ... calciomercato.com