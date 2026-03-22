Il centrocampista del Milan ha segnato il 3-1 contro il Torino e ha festeggiato rivolgendosi a Leao e Pulisic, chiarendo così le polemiche sorte in precedenza. La sua esultanza ha attirato l’attenzione, mentre il portoghese ha reagito in modo visibile. La partita si è conclusa con questa rete, che ha portato i rossoneri in vantaggio.

Rafael Leao non ha giocato contro il Torino per il riacutizzarsi del suo problema all'adduttore. Il portoghese era comunque presente a San Siro dopo le polemiche e il confronto con Pulisic dopo la partita dell'Olimpico contro la Lazio. Contro i granata ha segnato anche Fofana che ha spiegato la sua esultanza particolare. "E' un misto tra le esultanze di Leao e Pulisic. Ho pensato che fare le loro esultanze mi aiutasse a segnare più gol. Vedremo nelle prossime partite". Un bellissimo gesto quello del francese che mette a tacere tutte le critiche e le polemiche scaturite dopo Milan-Lazio 0-1. Un segnale che Leao ha apprezzato in tribuna sorridendo ai gol del francese e di Rabiot e postando uno screen su Instagram con dei cuoricini rivolti all'ex Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fofana mette fine alle polemiche: esultanza per Leao e Pulisic. Il portoghese reagisce così

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