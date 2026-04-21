Sul fronte del mercato, il Milan avrebbe aperto alla cessione di un attaccante, valutato circa 50 milioni di euro più eventuali bonus. La notizia ha diviso i tifosi sui social, dove alcuni esprimono favore per la decisione, mentre altri si oppongono. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento imminente, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta in evoluzione e le parti coinvolte non hanno comunicato dettagli definitivi.

Continuano le voci sul futuro di Rafael Leão al Milan. Il portoghese è stato decisivo contro il Verona con il suo assist per Rabiot, ma in stagione continua a fare fatica a trovare il fondo della rete e anche i tiri sono in calo (leggi qui la nostra approfondita analisi). Ieri sono uscite anche le possibili valutazioni del Milan: i rossoneri potrebbero cedere il portoghese per offerte da 50 milioni di euro più bonus con Leão che sarebbe stato proposto al Barcellona, squadra da molto tempo interessata al numero 10 rossonero. Leão è da sempre un calciatore che divide nei pareri, anche sui tifosi sui social e anche in questo caso è così. Tra tifosi del Milan che lo venderebbero e altri che lo vorrebbero trattenere con il Diavolo, ecco alcune reazioni prese direttamente dal social X.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cosa fare con Leão? I social si dividono a metà: ecco le reazioni sulla possibile cessione

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