Durante l’evento 'Inside the Sport 2026' a Coverciano, Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha condiviso alcune preferenze sui terzini. Ha menzionato Theo Hernández come uno dei suoi preferiti e ha indicato anche due giocatori italiani, senza specificarne i nomi. Le sue dichiarazioni riguardano principalmente i ruoli difensivi e alcune considerazioni sulle caratteristiche dei giocatori.

Milan, Bartesaghi svela i suoi terzini preferiti: Theo Hernández e . due italiani! Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato a Coverciano, a margine dell'evento 'Inside the Sport 2026', di molti temi importanti A margine dell'evento "Inside the Sport 2026", organizzato da Ussi e Mcl al Museo del Calcio di Coverciano, Davide Bartesaghi - difensore del Milan - ha parlato della sua avventura con i rossoneri e delle sue ambizioni per il futuro. Ha anche rivelato chi sono i terzini sinistri che più gli piacciono e ai quali si ispira nel suo gioco. Guarda il video con la sua intervista .🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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