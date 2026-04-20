A margine dell'evento "Inside the Sport 2026", organizzato da Ussi e Mcl al Museo del Calcio di Coverciano, Davide Bartesaghi ha parlato della sua avventura con Milan e delle sue ambizioni per il futuro. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bartesaghi svela i suoi terzini preferiti: Theo Hernandez e... due italiani!

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