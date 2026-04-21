Mikrokosmos vittoria alla Performer cup

Un gruppo di danzatrici della scuola di musica, danza e arti visive Mikrokosmos di Ravenna ha ottenuto una vittoria alla Performer Cup. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti da varie regioni. Le allieve della scuola hanno presentato una coreografia che ha ricevuto il riconoscimento della giuria. La vittoria si aggiunge ai successi già raggiunti dall’istituto in ambito artistico.

Un gruppo di danzatrici della scuola di musica, danza e arti visive Mikrokosmos di Ravenna ha conquistato il primo posto nella fase regionale della Performer Cup Italy, 2026, nella categoria C over 15 per piccole compagnie, con la coreografia ’Boots’, curata dall’insegnante Elena Casadei ed eseguita da cinque sue allieve: Emma Babini, Olivia Bondi, Ilenia e Rebecca Forioso e Ambra Iwaskiewicz. Le giovani danzatrici, che con questo lusinghiero risultato si sono guadagnate l’accesso alla finale nazionale in programma a luglio a Roma, si sono esibite domenica 19 aprile al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, location della fase macroarea MarcheEmilia RomagnaUmbria del concorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mikrokosmos, vittoria alla Performer cup Notizie correlate Altekma SK Izmir-Milano: Recine punta alla vittoria della Challenge CupUna tappa significativa nel percorso europeo di Allianz Milano si apre con l’impegno di semifinale della CEV Challenge Cup: l’incontro di andata... Vela, nuova vittoria per il team G-Spot dello Yacht Club de Monaco alla 42esima Primo CupIl team dello Yacht Club de Monaco ‘G-Spot’, guidato da Giangiacomo Serena di Lapigio, ha vinto per il terzo anno consecutivo la 42esima edizione...