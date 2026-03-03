Altekma SK Izmir-Milano | Recine punta alla vittoria della Challenge Cup

Altekma SK Izmir e Allianz Milano si preparano a sfidarsi nella semifinale di andata della CEV Challenge Cup. La partita rappresenta un momento importante nel cammino europeo della squadra milanese, che punta a ottenere un risultato positivo in vista della sfida di ritorno. L'incontro si svolge in Turchia e coinvolge le due formazioni in una fase decisiva del torneo continentale.

Una tappa significativa nel percorso europeo di Allianz Milano si apre con l’impegno di semifinale della CEV Challenge Cup: l’incontro di andata contro Altekma SK Izmir è in programma all’Allianz Cloud con l’obiettivo di consolidare il cammino fin qui costruito dalla squadra allenata da Roberto Piazza. Il turno precedente ha evidenziato una solidità evidente in fase offensiva e una gestione marcata delle partite decisive, elementi che assumono valore anche in ottica del vantaggio casalingo. allianz milano ha mostrato una progressione netta nel torneo, chiudendo i sedicesimi e gli ottavi con tre set a zero in entrambe le sfide contro avversari provenienti da diverse Leghe europee. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Volley, Tommaso Ichino e Francesco Recine trascinano Milano: pass per gli ottavi di Challenge CupMilano ha sconfitto l’UGD Stip Stip nel ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per...

Volley, Milano espugna Belgrado e ipoteca i quarti di Challenge Cup. Recine e Ichino spalleggiano ReggersMilano ha sconfitto la Stella Rossa di Belgrado con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di...

“Onore a chi è un po’ folle, a chi ama osare, a chi ama sognare” In occasione della gara di andata delle Semifinali di Coppa CEV Challenge Cup, Allianz Milano si prepara ad accogliere la squadra turca di Altekma SK IZMIR. #AllianzMilano #PowervolleyMil x.com

