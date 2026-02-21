Mayweather torna sul ring a 49 anni | Sfido Mike Tyson e poi infrangerò nuovi record

Mayweather torna sul ring a 49 anni per un match di esibizione in primavera, annunciato dopo mesi di voci sulle sue difficoltà finanziarie. L’ex campione americano sfiderà Mike Tyson, l’icona della boxe, in un incontro che potrebbe aprire la strada a un nuovo ritorno alle competizioni professionistiche. La scelta ha sorpreso molti appassionati, che attendono di scoprire se l’evento porterà a ulteriori sfide sul ring. La data ufficiale dell’incontro è ancora da definire.

Floyd Mayweather torna a combattere. E non solo per il match-esibizione contro Mike Tyson, già fissato per il 25 aprile. E nemmeno per sfidare qualche stella delle Mma, come fece nel 2017 quando batté Conor Mcgregor (all'esordio sul ring dopo una carriera nell'ottagono) in quello che è rimasto il suo ultimo match da professionista, la 50ª vittoria in 50 incontri disputati. Un record immacolato, che ora rischia di essere messo di nuovo in discussione. "Sento di avere ancora ciò che serve per stabilire nuovi record nella boxe", ha dichiarato Mayweather a Espn: "Dall'esibizione con Mike Tyson fino ai miei prossimi incontri da professionista, nessuno sarà in grado di attrarre più pubblico e generare un incasso maggiore dei miei".🔗 Leggi su Gazzetta.it

