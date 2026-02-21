Floyd Mayweather torna sul ring | Posso stabilire nuovi record Che orizzonti a 49 anni? Si riparte da… Tyson

Floyd Mayweather ha annunciato il suo ritorno sul ring, deciso a stabilire nuovi record a 49 anni. La sua sfida contro Mike Tyson, prevista per il 25 aprile, ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Mayweather, che ha già vinto numerosi titoli mondiali, promette di sorprendere ancora una volta. La sfida tra le due leggende del pugilato si svolgerà in un evento che promette grandi emozioni.

Floyd Mayweather affronterà Mike Tyson il prossimo 25 aprile in uno degli incontri più attesi della stagione, visto che saliranno sul ring due delle più grandi icone del pugilato degli ultimi decenni. Il ribattezzato Money, in virtù delle ingenti somme di denaro guadagnate nel corso della sua carriera, se la dovrà vedere contro Iron Mike: sarà un testa a testa tra il 49enne (spegnerà le candeline tra quattro giorni) e il 59enne, età non di certo abituali per scambiarsi dei colpi. La notizia del giorno, però, è che Floyd Mayweather non si fermerà al match di esibizione previsto a metà primavera, ma che tornerà effettivamente in carriera, nove anni dopo il suo ritiro (bisogna risalire al settembre 2015 per trovare il successo contro Andre Berto).