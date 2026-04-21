Migranti Onu | 8mila morti e 1.500 dispersi nel 2025

Secondo i dati diffusi dall’ONU, nel corso del 2025 si sono registrate oltre ottomila morti di migranti e circa millecinquecento dispersi lungo le rotte che portano in Europa. Questi numeri rappresentano un aumento rispetto agli anni precedenti e riguardano persone che tentano di attraversare mari e terre in cerca di migliori condizioni di vita. Le statistiche sono state rese note dall’organizzazione internazionale, senza ulteriori commenti o analisi.

Dati drammatici dall’ONU: nel 2025 oltre ottomila migranti morti e millecinquecento dispersi lungo le rotte verso l’Europa. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Migranti, Onu: 8mila morti e 1.500 dispersi nel 2025 Notizie correlate Leggi anche: Turchia: 3 morti e 4 dispersi in naufragio imbarcazione migranti Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centraleI dati dell'Osservatorio sulle migrazioni di Lampedusa confermano che la rotta del Mediterraneo è sempre più letale. Contenuti e approfondimenti Onu: nel 2025 quasi 8mila migranti morti o dispersi, fallimento di tuttiGinevra, 21 apr. (askanews) - Nel 2025, in tutto il mondo sono stati segnalati quasi 8.000 migranti morti o dispersi mentre cercavano di mettersi in salvo o di costruirsi un futuro migliore. Lo ha s ... libero.it Onu: quasi 8mila morti lungo le rotte migratorie nel 2025I dati arrivano dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), che monitora la situazione attraverso il progetto Missing Migrant. Ma i numeri reali potrebbero essere più alti ... rainews.it