Migranti nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale

Nel 2025, almeno 1.314 migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale, secondo i dati dell'Osservatorio sulle migrazioni di Lampedusa. La crescente pericolosità di questa rotta evidenzia la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza e la tutela delle persone in movimento. È importante conoscere le statistiche e le criticità di questa tratta, spesso causa di sofferenza e perdita di vite umane.

I dati dell'Osservatorio sulle migrazioni di Lampedusa confermano che la rotta del Mediterraneo è sempre più letale. Nel 2025 sono morte almeno 1.324 persone nel Mediterraneo centrale e 1.878 su tutta la rotta mediterranea. Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 morti Un tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha provocato almeno 50 vittime, con un solo sopravvissuto recuperato a Malta. Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale Migranti, naufragio nel Mediterraneo: un solo superstite; Naufragio nel Mediterraneo, 50 morti e un superstite. La guardia costiera: 380 dispersi; Migranti: sempre più battuta la rotta atlantica; OHCHR spinge per moratoria, allarmante l'aumento delle esecuzioni. Rapporto migranti 2025: 1878 morti nel Mediterraneo. Stretta verso le Ong: Colpo ai soccorsi I dati raccolti dall'Osservatorio sulle migrazioni di Lampedusa di Mediterranean Hope nel 2025 sono in continuità con quelli degli anni precedenti. Confermano infatti che la rotta del Mediterraneo è sempre più letale. #Spagna – Il governo ha approvato un decreto per regolarizzare circa 500.000 migranti (la maggior parte latinoamericani) che risiedono nel Paese da almeno cinque mesi e che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Almeno 380 migranti morti inabissati nel Mediterraneo. La denuncia della Ong "Sos Mediterranée"

