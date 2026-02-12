Turchia | 3 morti e 4 dispersi in naufragio imbarcazione migranti

Un’imbarcazione di migranti si è capovolta nel Mar Egeo al largo delle coste turche. Tre persone sono state trovate morte e altre quattro risultano disperse. I soccorsi sono ancora in corso per cercare di trovare eventuali sopravvissuti. La tragedia si aggiunge a una lunga serie di incidenti simili nel Mediterraneo.

Ankara, 12 feb. (AdnkronosAfp) - Tre persone sono morte e quattro sono disperse dopo il naufragio di un imbarcazione di migranti nel Mar Egeo, al largo della Turchia. Lo ha reso noto la guardia costiera turca, aggiungendo che trentotto passeggeri del gommone, che ha imbarcato acqua prima dell'alba al largo del distretto di Foça (Turchia occidentale), a nord di Izmir, sono stati tratti in salvo. "Le operazioni di ricerca continuano per ritrovare i quattro migranti irregolari dispersi", ha detto la guardia costiera, che ha inviato diverse navi ed elicotteri per le ricerche.

