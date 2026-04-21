Migranti Minniti | Non emergenza ma fenomeno globale sfida è gestione dei flussi

Il ministro degli Interni ha dichiarato che le migrazioni rappresentano un fenomeno globale e non un’emergenza. Ha sottolineato che la sfida principale consiste nella gestione dei flussi migratori, che coinvolgono diversi paesi e richiedono risposte strutturali. La sua analisi si basa sull’idea che si tratta di un problema permanente, non episodico, e che necessita di approcci coordinati a livello internazionale.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Le migrazioni non vanno considerate un'emergenza, ma un fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo. Sono sempre esistite e continueranno a esistere, quindi non possono essere affrontate con misure temporanee o emergenziali. La sfida è gestire i flussi in modo ordinato ed efficace. Per farlo servono due azioni principali: creare canali legali di ingresso e contrastare quelli illegali, in particolare combattendo i trafficanti di esseri umani". Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, intervenuto all'evento 'Kenya: un grande paese che guarda al futuro' al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti, Minniti: "Non emergenza ma fenomeno globale, sfida è gestione dei flussi" Notizie correlate Leggi anche: Decreto flussi e richieste d’asilo: l’inferno amministrativo dei migranti Cutro, naufragio: processo rivela negligenze e omissioni fatali nella gestione dell’emergenza migranti.Il processo per il naufragio di Cutro, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, è entrato nel vivo a Crotone con le prime testimonianze...