Cutro naufragio | processo rivela negligenze e omissioni fatali nella gestione dell’emergenza migranti

Il processo sul naufragio di Cutro entra nel vivo a Crotone, mentre emergono le prime testimonianze che puntano il dito su negligenze e omissioni della gestione dell’emergenza migranti. Le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia mettono in luce errori e ritardi che potrebbero aver aggravato la sorte di quasi cento persone, tra cui molti bambini. La procura indaga ora su possibili responsabilità e sulla confusione tra le autorità coinvolte.

Il processo per il naufragio di Cutro, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, è entrato nel vivo a Crotone con le prime testimonianze che hanno rivelato un quadro di responsabilità contestate e un rimpallo di competenze che potrebbe aver contribuito alla tragedia costata la vita ad almeno 98 persone. Al centro dell’inchiesta, la gestione della segnalazione di un’imbarcazione in difficoltà e le decisioni prese in un arco di sei ore cruciali, culminate in una delle più gravi emergenze migratorie degli ultimi anni. Il procedimento giudiziario si concentra su sei ufficiali e sottufficiali accusati di naufragio colposo per negligenza e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Muhammad Shariq Shah, uno dei sopravvissuti al naufragio di Cutro, racconta che il processo gli ha fatto rivivere il dolore dell’incidente.

Questa mattina si è aperto il processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro.

