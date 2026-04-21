Migranti | la strategia di Minniti tra canali legali e talenti africani

Durante un incontro presso il Campus della Luiss Guido Carli dedicato al futuro del Kenya, un ex ministro ha illustrato le sue proposte per gestire i flussi migratori a livello globale. La discussione si è concentrata sui canali legali di immigrazione e sulla possibilità di attrarre talenti provenienti dall’Africa. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure o sui piani concreti presentati.

Durante un incontro tenutosi presso il Campus della Luiss Guido Carli, focalizzato sul futuro del Kenya, Minniti ha delineato una visione strategica per la gestione dei flussi migratori globali. Il presidente della Med-Or Italian Foundation ha condiviso le proprie riflessioni con William Samoei Ruto, leader keniota, sostenendo che tali movimenti non rappresentino un evento eccezionale o improvviso, bensì una costante strutturale della storia mondiale che richiede soluzioni di lungo periodo anziché interventi d’urgenza. La strategia tra canali regolari e contrasto ai trafficanti. Per trasformare la gestione delle migrazioni in un processo ordinato ed efficace, l’approccio proposto da Minniti si muove su due binari paralleli e complementari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Migranti: la strategia di Minniti tra canali legali e talenti africani Notizie correlate Migranti, la nuova strategia della Commissione UE. Più controlli alle frontiere e visti per attrarre i talentiLa Commissione europea ha presentato giovedì 29 gennaio due strategie profondamente collegate che rappresentano un nuovo approccio alla politica... Migranti, Minniti: “nuove generazioni africane devono essere viste come risorsa”“Le migrazioni non vanno considerate un’emergenza, ma un fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Grecia usa i migranti per i respingimenti illegali. Violenze e abusi; Migranti, la sindrome della fortezza Ue che rischia di lasciare fuori i diritti umani; Migranti: Salvini torna sulle barricate per essere di lotta e di governo; Così in Calabria gli operatori invisibili tengono in piedi il sistema di accoglienza e integrazione dei migranti. Pianeta Migranti. In Italia si parla di remigrazione, in Spagna di accoglienzaAffidarsi solo a rimpatri ed esternalizzazioni delle frontiere è, nei fatti e nei numeri, una strategia sempre meno sostenibile. welfarenetwork.it Migranti, la sindrome della «fortezza Ue» che rischia di lasciare fuori i diritti umaniA giugno entrerà in vigore il nuovo Patto, che prevede una nuova visione della gestione dei flussi: il pericolo è che la cosiddetta «difesa delle frontiere» vada a schiacciare la protezione umanitaria ... avvenire.it Il sindaco: «Strumentalizzazione politica. Vengono in municipio, non vanno al Duomo». Accuse all’opposizione. «Né i preti né consiglieri al Dal Negro ad assistere i migranti quando dormivano lì» facebook #Migranti , solo 17 persone su 100, entrate regolarmente in Italia per lavorare, sono riuscite effettivamente a farlo e a ottenere un documento valido. I decreti fuffa non governano i flussi x.com