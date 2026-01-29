Migranti la nuova strategia della Commissione UE Più controlli alle frontiere e visti per attrarre i talenti

La Commissione europea ha annunciato due nuove strategie per gestire meglio i flussi migratori. Il primo piano riguarda l’asilo e la migrazione, con controlli più severi alle frontiere. La seconda strategia si concentra sui visti, puntando a facilitare l’ingresso di talenti qualificati. L’obiettivo è rendere più efficace il sistema e attrarre persone con competenze utili per l’Europa. La novità si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi nelle politiche migratorie del Vecchio Continente.

La Commissione europea ha presentato giovedì 29 gennaio due strategie profondamente collegate che rappresentano un nuovo approccio alla politica migratoria europea: la Strategia quinquennale per la gestione dell'asilo e della migrazione e la prima Strategia UE sui visti. Un nuovo approccio mirato gestire i flussi e a favorire ingressi legali e un coordinamento con i Paesi terzi, come sottolineato sia dalla vicepresidente esecutiva della Commissione UE, Henna Virkkunen, e dal commissario europeo per gli Affari interni e l’Immigrazione Magnus Brunner. “Abbiamo una solida base su cui lavorare: prima di tutto il Patto sulla migrazione e l’asilo, la cui piena attuazione a partire da giugno è una priorità assoluta ”, ha affermato la vicepresidente della Commissione UE presentando insieme a Brunner le due nuove strategie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

