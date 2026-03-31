Donato un ventilatore polmonare di ultima generazione alla Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale

Una donazione di un ventilatore polmonare di ultima generazione è stata recentemente effettuata dalla Fondazione Famiglia Tortora all’Ospedale Bufalini di Cesena. L’apparecchio è stato consegnato alle unità operative di Pediatria e di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica. Questa iniziativa si inserisce nel progetto della fondazione di sostenere il sistema sanitario locale attraverso interventi concreti e mirati.

“Il ventilatore Servo-N - spiega una nota dell'Ausl Romagna - rappresenta una tecnologia avanzata in grado di assistere pazienti di diverse età pediatriche, dai neonati ai bambini più grandi" “Il ventilatore Servo-N - spiega una nota dell'Ausl Romagna - rappresenta una tecnologia avanzata in grado di assistere pazienti di diverse età pediatriche, dai neonati ai bambini più grandi, sia attraverso modalità tradizionali invasive – tramite tubo endotracheale – sia attraverso modalità non invasive, più delicate e meno traumatiche. Il sistema si distingue per la capacità di sincronizzarsi con estrema precisione con il respiro del paziente, garantendo un supporto personalizzato”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Donato un ventilatore polmonare di ultima generazione alla Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale Articoli correlati Michela e Anna, nate premature: ce l'hanno fatta grazie alla terapia intensiva neonatale di NovaraUna pesava solo 500 grammi, l'altra aveva una malformazione congenita, ma grazie alle cure del reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Novara ce... Musicoterapia in Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia. Presentato il progetto al Santissima AnnunziataTarantini Time QuotidianoÈ stato presentato presso la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Neonatologia dell’Ospedale Santissima Annunziata il...