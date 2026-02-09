Olimpiadi la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale | Si assuma le responsabilità L’appello alla calma alla redazione infuriata

La Rai ha richiamato Paolo Petrecca dopo la telecronaca della cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua commentatrice è stata criticata per aver scritto e detto cose sbagliate e superficiali, provocando l’ira della redazione di Rai Sport. La rete ha chiesto a Petrecca di prendersi le sue responsabilità e di chiarire la situazione, mentre i collaboratori sono infuriati per come sono stati trattati.

Paolo Petrecca deve assumersi le sue responsabilità, sia per quanto riguarda l'insalata di strafalcioni e superficialità servita nella telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, sia riguardo ai rapporti con la sua redazione, quella di Rai Sport, imbufalita con lui. È quanto avrebbe chiesto a chiare lettere a Petrecca l'Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi nel faccia a faccia svoltosi a Roma nel pomeriggio, secondo quanto riferito dall'Ansa. L'azienda che gestisce la tv di Stato, comunque, richiama al contempo la redazione di Rai Sport e rappresentanza sindacale ad « evitare strumentalizzazioni o personalismi in una fase in cui la Rai è sotto gli occhi del mondo», dicendosi aperta al confronto per la soluzione di problemi reali.

