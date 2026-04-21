Un quindicenne affetto dalla malattia delle ossa di cristallo ha recentemente fatto il suo debutto come arbitro in carrozzina, dichiarando che l’esperienza è andata bene e che è riuscito a essere più rapido di alcuni giocatori. Durante un’intervista, ha raccontato di aver iniziato ad arbitrare partite alle elementari, mentre alcuni esponenti del mondo del calcio hanno suggerito modifiche alle regole per favorire questa forma di partecipazione.

Michele fa partire la telefonata poco prima di cominciare i compiti. Ha 15 anni e frequenta il liceo classico Beccaria di Milano. Al rientro in classe ha ricevuto i complimenti di amici e professori, tutti fanno già il tifo per lui. Domenica ha arbitrato la sua prima partita ufficiale in carrozzina: “Ero emozionatissimo, ho faticato a dormire la notte precedente. Ho diretto una gara di campionato Under 9 del Csi Milano, tra Vittoria Junior e 4 Evangelisti. I piccoli hanno segnato tanti gol, ma sono stati corretti. Non ho dovuto estrarre cartellini”. Michele è il primo arbitro a correre in campo con la carrozzina: “Durante alcune azioni, ero più veloce dei giocatori”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michele Croce, primo arbitro in carrozzina: "È andata bene ed ero più veloce dei giocatori! Figc, cambia le regole"

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Temi più discussi: Michele Croce: Io, arbitro in sedia a rotelle a 15 anni. Questo per me è un sogno: così vivo il calcio; Michele Croce debutta a Milano: è il primo arbitro in carrozzina in un campionato ufficiale; Il primo arbitro in carrozzina: Michele Croce esordisce in under 9 a Milano; Michele Croce, il sogno diventa realtà: a 14 anni arbitra la sua prima partita ufficiale in carrozzina.

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Michele Croce, 15 anni, domenica ha fatto il suo esordio ufficiale come arbitro nel campionato Under 9 del CSI Milano. Ha diretto la sfida tra Vittoria Junior e 4 Evangelisti dalla sua carrozzina, all'oratorio S. Silvestro e Martino di via Maffei. Michele ha consegui - facebook.com facebook

Michele Croce: «Io, arbitro in sedia a rotelle a 15 anni. Questo per me è un sogno: così vivo il calcio» x.com