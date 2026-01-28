Chi è Michele Panzarino l’ex marito di Annalisa Minetti | Mi ero accorta che non ero più felice

Michele Panzarino, ex marito della cantante Annalisa Minetti, torna a far parlare di sé. I due si sono lasciati dopo aver convolato a nozze nel 2016 e, due anni più tardi, hanno avuto la loro seconda figlia, Elena Francesca. La Minetti ha recentemente detto di aver capito che non era più felice nella relazione.

Michele Panzarino è l’ex marito di Annalisa Minetti: i due erano convolati a nozze nel 2016 e dalla loro unione due anni dopo è arrivata Elena Francesca secondogenita della cantante già madre di Fabio Massimiliano, avuto dal primo marito Gennaro Esposito. La vincitrice del Festival di Sanremo 1998 sarà oggi tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Conclusosi il matrimonio con Gennaro Esposito, al quale è stata legata dal 2002 al 2013 e che l’ha resa madre per la prima volta di Fabio Massimiliano, Annalisa Minetti ritrovava la felicità al fianco di Michele Panzarino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Ho preso una casa a un chilometro da lui, ogni tanto non troviamo il giusto dialogo ma non deve ricadere su di lei” Annalisa Minetti ha parlato della separazione dal marito Michele Panzarino e di come stia cercando di tutelare la loro figlia Elena facebook