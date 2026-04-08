Gina Schumacher parla per la prima volta dell'incidente di papà Michael | Avevo bisogno di fare qualcosa

Gina Schumacher ha deciso di condividere per la prima volta alcuni dettagli sull'incidente che ha coinvolto suo padre durante una giornata sugli sci. In un'intervista, ha spiegato di aver sentito il bisogno di fare qualcosa per affrontare il trauma familiare e ha raccontato come l'attività con i cavalli le abbia dato supporto in quel momento difficile. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di ricordi personali legati a quell'evento.