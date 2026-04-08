Gina Schumacher parla per la prima volta dell'incidente di papà Michael | Avevo bisogno di fare qualcosa
Gina Schumacher ha deciso di condividere per la prima volta alcuni dettagli sull'incidente che ha coinvolto suo padre durante una giornata sugli sci. In un'intervista, ha spiegato di aver sentito il bisogno di fare qualcosa per affrontare il trauma familiare e ha raccontato come l'attività con i cavalli le abbia dato supporto in quel momento difficile. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di ricordi personali legati a quell'evento.
Gina Schumacher rompe per la prima volta il silenzio sull'incidente sugli sci di Michael Schumacher e racconta come i cavalli l'abbiano aiutata a superare il trauma familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Dopo l’incidente di papà dovevo fare qualcosa, i cavalli mi hanno salvata”: la figlia di Michael Schumacher rompe il silenzioQuando la vita ti mette davanti a un trauma, a volte la salvezza arriva da luoghi inaspettati ed esseri speciali.
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Temi più discussi: Gina Schumacher apre il suo cuore: Così ho superato il dolore per papà e Corinna : Aveva ragione Michael; Gina Schumacher: Dopo l’incidente di mio padre mi sono dedicata completamente ai cavalli; La figlia di Michael Schumacher racconta la sua vita dopo la tragedia; La figlia di Schumi parla del periodo dopo l’incidente di suo padre.
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#GinaMaria #Schumacher, figlia del sette volte campione del mondo di #Formula1 Michael si è raccontata a cuore aperto ad un documentario in uscita nei prossimi giorni, dove ha parlato di come i cavalli l’abbiano aiutata a superare l’#incidente del padre #f1 - facebook.com facebook
Gina Schumacher: "Dopo l’incidente di mio padre mi sono dedicata completamente ai cavalli” #schumacher #ginaschumacher #michaelschumacher x.com