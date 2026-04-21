Mezzogiorno Gruppo di ricerca Grins | su incentivi Zes contesto locale fa la differenza

Nel Mezzogiorno, un gruppo di ricerca ha analizzato gli effetti degli incentivi previsti per le Zone economiche speciali. I dati mostrano che gli investimenti delle imprese sono aumentati, anche se i risultati variano a seconda del contesto locale. Lo studio evidenzia come le condizioni specifiche di ogni territorio influenzino l’efficacia delle misure adottate. La ricerca si basa su dati raccolti in diverse aree delle zone economiche speciali italiane.

Roma, 21 apr. (AdnkronosLabitalia) - Le prime Zone economiche speciali italiane hanno sostenuto soprattutto gli investimenti delle imprese, ma con risultati molto diversi da territorio a territorio. E' quanto emerge da una prima valutazione complessiva realizzata dal Gruppo di ricerca Grins del Laboratorio di economia applicata (Lea) dell'Università di Bari Aldo Moro, che analizza gli effetti delle Zes nelle aree del Mezzogiorno nel periodo 2016-2022. Le Zes sono uno strumento di politica industriale pensato per attrarre investimenti e attività produttive in territori definiti, attraverso agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative e, in alcuni casi, vantaggi doganali.🔗 Leggi su Iltempo.it

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