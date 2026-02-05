Accesso al credito e incentivi pubblici per le Pmi del Mezzogiorno intesa Abi-Struttura di missione Zes

Questa mattina a Palazzo Chigi è stato firmato un accordo tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito e offrire incentivi pubblici alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Alla cerimonia ha partecipato anche il sottosegretario Luigi Sbarra, che ha seguito da vicino l’intesa.

È stato firmato questa mattina, presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, un Protocollo d'intesa tra la Struttura di missione Zes e l'Associazione Bancaria Italiana (Abi), alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. Un'intesa per sostenere gli investimenti nel Sud. A sottoscrivere l'accordo sono stati l'avvocato Giuseppe Romano, per la Struttura di missione Zes, e il Marco Elio Rottigni, per l'ABI. Il protocollo mira a facilitare l'accesso al credito per le imprese che investono all'interno della Zes unica per il Mezzogiorno, sfruttando in maniera efficiente strumenti di incentivazione pubblica e coinvolgendo le banche aderenti.

