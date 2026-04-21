Mette a segno la truffa del falso carabiniere nell' Astigiano raggirando un' anziana ma viene bloccato a Trofarello

Da torinotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver truffato un’anziana di 73 anni a Cortazzone, nell’Astigiano. La vittima era stata raggirata con la tecnica del falso carabiniere. L’arresto è avvenuto a Trofarello, dove l’uomo è stato fermato durante un tentativo di fuga. Sono ancora in corso le indagini per identificare eventuali complici.

Un italiano di 24 anni, residente nel centro Italia, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo aver truffato (insieme a dei complici tuttora da identificare) un'italiana di 73 anni a Cortazzone, nell'Astigiano. Il fatto è avvenuto lo scorso 31 marzo 2026, quando il ragazzo, dopo essere.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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