Mette a segno la truffa del falso carabiniere nell' Astigiano raggirando un' anziana ma viene bloccato a Trofarello

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver truffato un’anziana di 73 anni a Cortazzone, nell’Astigiano. La vittima era stata raggirata con la tecnica del falso carabiniere. L’arresto è avvenuto a Trofarello, dove l’uomo è stato fermato durante un tentativo di fuga. Sono ancora in corso le indagini per identificare eventuali complici.

Un italiano di 24 anni, residente nel centro Italia, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo aver truffato (insieme a dei complici tuttora da identificare) un'italiana di 73 anni a Cortazzone, nell'Astigiano. Il fatto è avvenuto lo scorso 31 marzo 2026, quando il ragazzo, dopo essere.🔗 Leggi su Torinotoday.it Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta Notizie correlate Leggi anche: “Mi mostri il tesserino”, anziana sventa la truffa del falso carabiniere Roma: anziana sventa la truffa del falso carabiniere, 4 persone arrestate a CarpinetoDoveva essere l’ennesima vittima di una truffa, ma la donna di 67 anni, residente a Carpineto Romano, si è rivelata essere l’artefice principale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Apertura cautamente positiva per i mercati europei, a Piazza Affari corrono Banco BPM, MPS e Mediobanca; La cronaca del terzo set; L'S&P 500 chiude su nuovi massimi storici e mette a segno un rialzo settimanale con la riapertura dello Stretto di Hormuz; Vis, maledetto recupero: Di Marco (in campo da 15 minuti) mette a segno al 94’ la rete che regala il pieno al Ravenna. Mette a segno due rapine in poche ore, arrestato un 42enneI colpi nei quartieri Colombo e San Paolo. In entrambi i casi l'uomo aveva agito armato di pistola con volto coperto da casco nero e scaldacollo ... rainews.it Mette a segno la truffa del falso carabiniere nell'Astigiano raggirando un'anziana, ma viene bloccato a TrofarelloUn italiano di 24 anni, residente nel centro Italia, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo aver truffato (insieme a dei complici tuttora da identificare) un'italiana di 73 anni a Cortazzon ... torinotoday.it Jacob Fatu mette gli occhi sul Title di Roman Reigns, Oba Femi parla dopo la vittoria contro Brock Lesnar e molto altro nell'episodio di WWE Raw dopo #WrestleMania! Scopri i risultati tinyurl.com/59mmw8mk Rivivi le emozioni dello show su Netflix! facebook Islamabad, il negoziato in bilico Trump mette una pistola carica sul tavolo: “Accordo o altre bombe” È fatto così: per lui, accordo equivale all’accettazione delle sue decisioni, sul modello Venezuela @GretaPrivitera, @Corriere x.com