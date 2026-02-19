Metro A borseggiatori a caccia di turisti alla stazione Spagna
Borseggiatori scatenati nella metro di Roma. Manolesta che si muovono nelle stazioni e a ridosso dei binari a caccia di turisti e passeggeri da ripulire. Furti che attanagliano il trasporto pubblico della Capitale, come accaduto di recente con gli interventi dei carabinieri che hanno arrestato tre persone. Nel caso di specie, due le vicende hanno preso corpo nella metropolitana "Spagna". Qui in una prima circostanza due romeni, di 18 e 20 anni, entrambi senza dimora sono entrati in azione. Una volta puntata la preda, un turista polacco di 51 anni, gli hanno sfilato il portafogli. Tuttavia, il colpo si è trasformato in una colluttazione.🔗 Leggi su Romatoday.it
Metro pericolosa in mano ai criminali
