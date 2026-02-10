Milano si buca in metro M3 davanti a una bambina nella prima domenica di Olimpiadi

Questa mattina, in piena prima domenica di Olimpiadi, una bambina è rimasta coinvolta in un episodio di degrado sulla metropolitana M3 a Milano. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti pendolari, tra cui alcuni turisti, mentre nella stessa carrozza si mescolavano vetrine di successo e situazioni di abbandono. La scena ha lasciato tutti senza parole, evidenziando ancora una volta come il progresso della città si scontri con le difficoltà quotidiane di chi vive nelle zone più periferiche.

Milano, metropolitana, Olimpiadi e degrado urbano: nella stessa carrozza convivono vetrina globale e marginalità estrema. È questo il quadro che emerge da un episodio avvenuto nella mattinata della prima domenica dall'inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026, una scena che scuote passeggeri e coscienze e che racconta, senza filtri, una frattura ancora aperta nella città. Leggi anche: Lione, uomo aggredisce passanti con un coltello: 3 feriti Una scena sotto gli occhi di tutti. Sono circa le 11 del mattino quando, su un vagone della M3, una delle linee più frequentate di Milano, una giovane donna si siede a terra.

