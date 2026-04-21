Metro fino all’aeroporto Inverso Progetto Civico | La svolta sia reale e l’infrastruttura completa

Il progetto di estensione della metropolitana di Salerno prevede il prolungamento fino all’aeroporto, coinvolgendo anche le aree della Costa d’Amalfi e del Cilento. La proposta indica come punto finale a sud della provincia Capaccio Paestum, attraversando Battipaglia, che potrebbe diventare un futuro hub per le linee AV e AC. L’obiettivo è garantire che questa infrastruttura rappresenti una reale svolta nei collegamenti regionali.

“Il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’Aeroporto di Salerno, Costa d’Amalfi e del Cilento, deve avere come naturale capolinea a sud della provincia - passando per Battipaglia futuro Hub AVAC - Capaccio Paestum. Pertanto sia ampliato e perseguito il progetto oltre l’estensione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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