Sono arrivati i primi treni Hitachi destinati alla metropolitana di linea B, segnando un passo avanti nel progetto di rinnovo del parco mezzi. Sono state condotte alcune prove con questi nuovi convogli, che sono stati poi utilizzati per la prima corsa ufficiale. La città sta progressivamente adottando i nuovi treni, che si integrano nelle operazioni quotidiane della rete metropolitana.

L’obiettivo del Campidoglio di rinnovare il parco mezzi della metropolitana sta pian piano prendendo forma. Il primo dei 36 treni comprati da Hitachi è arrivato nell’aprile dello scorso anno per avviare le prove, con l’intenzione iniziale di metterlo in servizio entro la fine del 2025. A causa di diversi ritardi, la consegna dei mezzi è stata riprogrammata durante un incontro del 16 dicembre tra l’assessore alla mobilità di Atac ed i rappresentanti di Hitachi. Durante l’incontro è stato messo in piedi un programma che prevede l’arrivo di un treno al mese nella Capitale. A quasi un anno dall’arrivo del primo convoglio, tra il 19 ed il 20 aprile 2026 è arrivato il quinto treno.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Metro B, treni Hitachi: quanti ne sono arrivati, le prove e la prima corsa

Notizie correlate

Metro C a Prati, svelato il mistero degli alberi spariti: ecco dove sono finiti e quanti ne sono stati salvatiChe fine hanno fatto gli alberi che, per consentire il prolungamento della metro C, hanno lasciato il posto ai cantieri? La domanda che gli abitanti...

Leggi anche: Metro B, che fine hanno fatto i nuovi treni? Arriva la data del debutto del primo Hitachi

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Metro B: in arrivo il quinto treno Hitachi; Metro B, il giallo dei nuovi treni: consegnati ma non entrati in servizio; Metro B: consegnato il quinto treno Hitachi Diomede; Metro B: torna in servizio il 16esimo treno dalla revisione intermedia.

Metro B, consegnato il quinto Hitachi ma l'esordio del primo treno slitta all'estateLe consegne continuano secondo i cronoprogrammi ma l’esordio del primo mezzo slitta ancora. È infatti arrivato nella Capitale il quinto treno Hitachi dei 36 acquistati dal Comune di Roma per ... romatoday.it

Metro B, nuovi treni in arrivo: Hitachi promette un convoglio al mese fino al 2026Un nuovo treno entro la fine di gennaio. Poi, dopo la pausa di febbraio, dovrà arrivare un convoglio al mese fino a dicembre 2026. È l’impegno assunto da Hitachi, l’azienda che sta realizzando i treni ... romatoday.it

Metro B, consegnato il quinto Hitachi ma l'esordio del primo treno slitta all'estate ift.tt/i2HAdIa x.com

QUANTO COSTANO IN MEDIA LE CASE NELLE REGIONI ITALIANE I prezzi delle case in Italia variano enormemente da regione a regione. Il prezzo medio di vendita più caro lo troviamo in Trentino Alto Adige, € 3.718 al metro quadro. Al contrario, per un im - facebook.com facebook