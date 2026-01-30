Allerta in Italia, con una perturbazione proveniente dal nord che si sta avvicinando rapidamente. Le previsioni parlano di piogge diffuse e di un forte calo delle temperature in tutta la penisola. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a mantenere alta la guardia.

Una perturbazione proveniente dal nord sta per investire gran parte del Paese, portando con sé piogge diffuse e un brusco calo delle temperature. L’evento meteorologico, atteso a partire dalla giornata di domani, coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali e centrali, con precipitazioni che si estenderanno anche sulle aree meridionali entro la fine della settimana. Le zone più colpite saranno quelle alpine e prealpine, dove il maltempo potrebbe causare nevicate a quote più basse rispetto alla media stagionale, con accumuli significativi in alcune aree montuose. Il fronte freddo, accompagnato da venti forti, potrebbe determinare fenomeni temporaleschi soprattutto in mattinata, con rischio di allagamenti locali in zone già sensibili alle esondazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme meteo in arrivo: perturbazione attesa da nord con piogge diffuse e temperature in calo.

Approfondimenti su Allarme Meteo

Per l’Epifania, la Campania si prepara a un’ondata di maltempo, con piogge diffuse e un calo delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Una perturbazione afro-mediterranea si avvicina alla Sicilia, portando piogge e rovesci nel weekend.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Allarme Meteo

Argomenti discussi: Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo pioggia, vento e neve, i dettagli; Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni; Maltempo nel Palermitano, scatta l'allerta meteo arancione: vento e temporali in arrivo; Maltempo, Sardegna senza tregua: allerta (anche) arancione e forte mareggiata in arrivo.

Allerta Meteo, allarme per il Mega-Ciclone in arrivo: Calabria e Sicilia sotto assedio del maltempo. Tutto su scuole chiuse e zone più colpiteNel cuore di questo inverno estremo che sta sferzando l’Europa, il Mediterraneo centrale si appresta a diventare il palcoscenico di un evento meteorologico di proporzioni storiche. Un profondo minimo ... strettoweb.com

Allerta meteo per l'arrivo del ciclone Harry: scuole chiuse in Sicilia e SardegnaLeggi su Sky TG24 l'articolo Allerta meteo per l'arrivo del ciclone Harry: scuole chiuse in Sicilia e Sardegna ... tg24.sky.it

EMERGENZA VENTO A PACHINO ALLARME METEO L’agricoltura pachinese è il cuore pulsante del territorio. Il forte vento di queste ore sta causando gravi danni: serre scoperchiate, strutture danneggiate, coltivazioni compromesse, agricoltori costretti - facebook.com facebook

ALLERTA #METEO, IL FRONTE FREDDO SI SPOSTA VERSO IL SUD: DOPO L'EPIFANIA ARRIVA UN URAGANO DI #NEVE DA ROMA IN GIÙ! ALLARME #GELO AL NORD, DOMANI ATTESI -15°C IN PIANURA PADANA ! MAPPE e DETTAGLI x.com