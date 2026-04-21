Meteo | nei prossimi giorni forti escursioni termiche tra il giorno e la notte

Nei prossimi giorni le previsioni indicano variazioni significative tra le temperature diurne e quelle notturne. Le escursioni termiche saranno intense, con le temperature che si manterranno alte durante il giorno e scenderanno notevolmente di notte. Questi cambiamenti sono previsti in diverse regioni e potrebbero influenzare le condizioni atmosferiche e le attività quotidiane.

La situazione diventerà particolarmente interessante tra le giornate di Giovedì 23 e Venerdì 24 Aprile, quando sarà importante prestare attenzione a come vestirsi. La persistenza di venti freddi e secchi da nord, unita all’aumento della pressione, favorirà il totale rasserenamento dei cieli, soprattutto al Nord e al Centro.Se da un lato ciò favorirà un sensibile aumento delle temperature diurne, dall’altro sarà foriero di una marcata diminuzione di quelle notturne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo: nei prossimi giorni forti escursioni termiche tra il giorno e la notte Notizie correlate Leggi anche: Meteo, previste veloci perturbazioni nei prossimi giorni Meteo, la vera primavera arriva in Sicilia: tempo stabile anche nei prossimi giorniL’alta pressione è tornata a dominare sulla Sicilia e, dopo le intense fasi di maltempo delle ultime settimane, apre una parentesi più stabile e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meteo Torino 20/04/2026: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni; La primavera ci ripensa, rovesci sparsi e termometro in discesa. Nuovo peggioramento domenica prossima; Previsioni meteo - Nei prossimi giorni attesi calo termico e temporali; Meteo Toscana: maltempo nei prossimi giorni. Meteo 21 aprile: instabile in diverse zone. Clima meno caldoLa tendenza meteo per la seconda parte di settimana vede un ritorno a condizioni anticicloniche per un weekend del 25 aprile soleggiato e caldo. meteo.it Meteo Italia – temperature in calo e più temporali nei prossimi giorni, vediamo l’evoluzione fino al 25 aprileMeteo: prossimi giorni con aria più fresca sul Mediterraneo che porta temporali e calo termico, più stabilità in vista del weekend del 25 aprile ... centrometeoitaliano.it #Meteo #Sardegna #21aprile - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature stabili comprese tra 13 e 26°C. Venti deboli e mari poco mossi. - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #21aprile - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature stabili comprese tra 13 e 26°C. Venti deboli e mari poco mossi. x.com