Meteo la vera primavera arriva in Sicilia | tempo stabile anche nei prossimi giorni

Dopo settimane di maltempo, l'alta pressione si è consolidata sulla Sicilia, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le province. Le previsioni indicano che questa situazione durerà anche nei prossimi giorni, segnando l’arrivo di una vera primavera sulla regione. Le temperature rimangono miti e il cielo si presenta sgombro da nuvole, offrendo un periodo di pause rispetto alle intense fasi di maltempo delle settimane precedenti.

L’alta pressione è tornata a dominare sulla Sicilia e, dopo le intense fasi di maltempo delle ultime settimane, apre una parentesi più stabile e soleggiata su tutte le province. "Nei prossimi giorni - spiega Francesco Nucera, meteorologo di 3BMeteo.com - il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi, solo occasionali addensamenti senza conseguenze. Il contesto termico sarà tipicamente primaverile, con temperature massime che si porteranno diffusamente intorno ai 22-23°C nelle province di Palermo, Catania e Messina, su valori gradevoli e in linea con il periodo, con punte fino a 24°C nell’Agrigentino". I venti saranno generalmente deboli, con qualche rinforzo da nord nell’area dello Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Ancora maltempo in Sicilia, allerta arancione nel Messinese

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