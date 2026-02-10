Meteo previste veloci perturbazioni nei prossimi giorni

Domani mattina si aspetta un nuovo fronte di pioggia che attraverserà il Veneto. Le perturbazioni atlantiche continuano a muoversi rapidamente sulla regione, portando pioggia e un calo delle temperature. Le previsioni indicano che nelle prossime ore il cielo si manterrà coperto e il maltempo potrebbe intensificarsi con raffiche di vento. Le autorità invitano a prestare attenzione alle allerte meteo e a limitare gli spostamenti non necessari.

A partire da mercoledì mattina. Nel fine settimana, previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo Continua il passaggio di veloci perturbazioni di matrice atlantica sul Veneto e mercoledì mattina il prossimo fronte sarà pronto a entrare in azione. «Ne conseguirà - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - un peggioramento fin dalle primissime ore della giornata, con piogge in pianura e lungo le coste e con nevicate sulle Alpi oltre gli 800–1000 m. Il suo movimento sarà piuttosto rapido, tanto che già in giornata i fenomeni tenderanno a esaurirsi e subentreranno parziali schiarite. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e a Venezia le massime raggiungeranno gli 11 gradi.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

