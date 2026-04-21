meteo le previsioni in campania per martedi 21 aprile 2026

Per martedì 21 aprile 2026, in Campania, il cielo ad Avellino sarà prevalentemente sereno con pochi annuvolamenti e senza pioggia prevista durante tutta la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 21 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2936m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2919m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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#Meteo #Sardegna #21aprile - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature stabili comprese tra 13 e 26°C. Venti deboli e mari poco mossi. x.com