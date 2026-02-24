Meteo Italia | alta pressione protagonista clima mite e poche novità fino a inizio marzo

L’alta pressione ha portato un clima mite in Italia, causando poche variazioni nelle condizioni meteorologiche. La presenza stabile dell’anticiclone si fa sentire soprattutto al Nord, dove le temperature restano sopra la media stagionale. Le previsioni indicano che questa situazione si manterrà fino all’inizio di marzo, con giornate soleggiate e assenza di precipitazioni significative. Le regioni centrali e meridionali sperimentano condizioni simili, consolidando un clima generalmente stabile.

Prosegue senza particolari variazioni la fase dominata dall' alta pressione sull'Italia e su gran parte dell' Europa meridionale. Gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano infatti la persistenza di un robusto campo anticiclonico sull'area mediterranea, destinato a garantire ancora condizioni di tempo stabile e in prevalenza asciutto. La struttura di alta pressione tenderà temporaneamente ad allungarsi verso l'Europa centrale e l'area baltica, dove fino a giovedì costituirà un vero e proprio " blocco " nei confronti delle perturbazioni atlantiche.

Svolta meteo sull’Italia: torna l’alta pressione, clima quasi primaverileL’alta pressione ha ripreso il controllo sul clima italiano, ponendo fine alle settimane di pioggia e maltempo.

Meteo Italia: alta pressione protagonista, ma attenzione a nebbie e possibile svolta nel weekendL’alta pressione ha dominato il clima in Italia, portando tempo stabile e giornate soleggiate.

