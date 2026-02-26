Meteo a Reggio Calabria anticiclone fino al weekend | tempo non sempre soleggiato

L’anticiclone si mantiene stabile sulla regione, portando condizioni di tempo generalmente soleggiate. Tuttavia, ci sono momenti in cui il cielo si copre e le temperature si abbassano leggermente, creando un’alternanza tra giornate più chiare e altre più nuvolose. La situazione meteorologica rimane sotto controllo e si prevede che questa fase si protragga fino al weekend.

L'anticiclone continua a dominare la scena sull'Europa centro-meridionale e interessa anche la Calabria, dove prosegue la fase di tempo stabile e clima primaverile.Poche novità, afferma il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo, sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni.

Previsioni meteo, anticiclone fino al weekend: tempo in prevalenza soleggiato e clima miteFino alla fine della settimana la circolazione sull'Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta...

Maltempo Reggio Calabria, le immagini del lungomare di Melito Porto Salvo distrutto dalle mareggiate

Meteo a Reggio Calabria, anticiclone fino al weekend: tempo non sempre soleggiatoLe indicazioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo: Da lunedì prossimo il cielo risulterà più sgombro dalla nuvolosità ... reggiotoday.it

Meteo a Reggio Calabria: nuove perturbazioni in transito con piogge, rovesci e raffiche di ventoLe previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo: Miglioramento giovedì, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione che determinerà la ripresa delle piogge in serata ... reggiotoday.it

