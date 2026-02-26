Meteo a Reggio Calabria anticiclone fino al weekend | tempo non sempre soleggiato

Da reggiotoday.it 26 feb 2026

L’anticiclone si mantiene stabile sulla regione, portando condizioni di tempo generalmente soleggiate. Tuttavia, ci sono momenti in cui il cielo si copre e le temperature si abbassano leggermente, creando un’alternanza tra giornate più chiare e altre più nuvolose. La situazione meteorologica rimane sotto controllo e si prevede che questa fase si protragga fino al weekend.

L’anticiclone continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale e interessa anche la Calabria, dove prosegue la fase di tempo stabile e clima primaverile.Poche novità, afferma il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo, sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Previsioni meteo, anticiclone fino al weekend: tempo in prevalenza soleggiato e clima miteFino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta...

