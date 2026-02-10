Maltempo nel Lazio | scatta l' allerta meteo per piogge e temporali mercoledì 11 febbraio

Il Lazio si prepara a un’altra giornata di pioggia e temporali. La Protezione Civile ha già emesso un’allerta per le prossime ore, quando si prevedono piogge intense e temporali. Le condizioni meteo peggiorano dopo un breve periodo di sole e temperature in rialzo. La situazione resta sotto stretta osservazione, con le autorità pronte a intervenire in caso di emergenza.

Torna il maltempo sulla regione Lazio dopo qualche ora di sole e temperature in rialzo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle prime ore di domani, mercoledì 11 febbraio 2026.Sulla base del documento di "Previsione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Lazio Maltempo Allerta meteo arancione nel Lazio 6 febbraio: forti piogge, temporali e raffiche di vento Allerta arancione nel Lazio: il 6 febbraio si aspetta una giornata di forte maltempo. Frosinone e Lazio, scatta l'allerta meteo: arrivano piogge e temporali La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per tutta la regione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lazio Maltempo Argomenti discussi: Maltempo a Roma, scatta l'allerta gialla per 36 ore. Le previsioni; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Maltempo a Roma e nel resto del Lazio: scatta l’allerta meteo arancione per nubifragi e venti di burrasca; Maltempo, allerta gialla in 12 regioni: rischio nubifragi nel Lazio. Maltempo, allerta gialla in 12 regioni: rischio nubifragi nel LazioPiogge e forte vento su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta fiumi in Toscana, rischio mareggiate ... radiocolonna.it Meteo – Nuova fase di maltempo con piogge e temporali, scatta l’allerta della Protezione CivileDi seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 7 febbraio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – ... centrometeoitaliano.it Maltempo Lazio, distese di rifiuti e detriti sulle spiagge del litorale romano dopo le mareggiate - facebook.com facebook Maltempo Lazio, Shelf Cloud su Roma e hinterland: forti piogge e grandine | FOTO e VIDEO x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.