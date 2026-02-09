Pioggia qualche occhiata di sole e temperature in rialzo | le previsioni meteo a Milano

La pioggia continua a bagnare Milano nei prossimi giorni, con qualche breve schiarita di sole. Le temperature aumentano leggermente, ma il cielo rimane grigio e le piogge si susseguono. La città si prepara a un’altra settimana di tempo incerto, con le previsioni che non promettono grandi cambiamenti.

Cielo grigio, pioggia e qualche timida occhiata di sole. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano secondo le previsioni di 3Bmeteo.“Anche la seconda settimana di febbraio sarà caratterizzata da un teso flusso di correnti oceaniche che trasporterà veloci sistemi perturbati su tutta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

