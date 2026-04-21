Mestre taglia i capelli a due alunne in classe | sospesa la prof della scuola media

Una docente di una scuola media di Mestre è stata sospesa dal servizio dopo aver tagliato i capelli a due alunne durante le lezioni. La donna, arrivata da poche settimane nell'istituto, è stata allontanata in via cautelativa dalle autorità scolastiche mentre si svolgono le indagini. La vicenda ha suscitato sconcerto tra studenti, genitori e insegnanti, e si attendono ulteriori sviluppi sulle accuse.

È stata sospesa in via cautelativa l'insegnante supplente della scuola media di Mestre che nei giorni scorsi aveva tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante la lezione. Il provvedimento è stato disposto in attesa della conclusione del procedimento avviato dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto. L'episodio è avvenuto in una terza media davanti a tutti gli studenti. Secondo quanto ricostruito, la docente avrebbe reagito alla richiesta insistente di una studentessa sulla lunghezza di un riassunto prendendo una forbice e tagliandole una ciocca di capelli. Poco dopo avrebbe ripetuto lo stesso gesto nei confronti di una compagna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mestre, taglia i capelli a due alunne in classe: sospesa la prof della scuola media Notizie correlate Leggi anche: Prof taglia i capelli a due alunne delle medie in classe: sospesa dalla scuola Leggi anche: Supplente taglia i capelli a due alunne in classe in una scuola media a Mestre: caso al Provveditorato Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mestre, insegnante impugna le forbici e taglia i capelli a due studentesse per punizione; Per spiegare 'riassunto' docente taglia capelli di 2 alunne in classe; Mestre, docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie: Volevo farmi comprendere meglio; Prof taglia capelli ad alunne, Crepet: Orrore. La sua proposta. Prof taglia i capelli a due alunne delle medie in classe: sospesa dalla scuolaMESTRE (VENEZIA) - La cattedra, ieri, è rimasta vuota. L’insegnante che ha tagliato in classe le ciocche di capelli a due alunne del terzo anno della media Bellini ... ilgazzettino.it Docente taglia i capelli in classe a due alunne: cosa è successoAssurdo a Mestre: una supplente taglia ciocche di capelli a due studentesse dopo una domanda su un riassunto. Sospensione immediata e shock in classe ... skuola.net Una docente supplente dell’istituto “Bellini” di Venezia-Mestre è stata sospesa in via cautelativa dopo aver tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. L’episodio ha scosso profondamente la comunità scolastica, portando a un lungo inc x.com Una docente supplente dell’istituto “Bellini” di Venezia-Mestre è stata sospesa in via cautelativa dopo aver tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. L’episodio ha scosso profondamente la comunità scolastica, portando a un lungo inc - facebook.com facebook