Supplente taglia i capelli a due alunne in classe in una scuola media a Mestre | caso al Provveditorato

In una scuola media di Mestre, una supplente ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante l’orario di lezione. La scena si è svolta davanti agli altri studenti mentre si scambiavano domande sul compito. La scuola ha segnalato l’accaduto al Provveditorato, che sta valutando quanto accaduto. La situazione sta suscitando attenzione tra i genitori e i docenti della scuola.

“Maestra, quanto deve essere lungo il riassunto?”. E la supplente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tutti. Il caso è ora al vaglio del Provveditorato. Avviata un’indagine interna. Tra le ipotesi al vaglio ci sono violenza privata e abuso dei mezzi di correzione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Docente taglia i capelli a due alunne in classe: il caso scuote la scuolaUn episodio avvenuto in Veneto accende il dibattito su metodi educativi e limiti del ruolo docente Ha suscitato forte indignazione e acceso il... Mestre, supplente di italiano taglia una ciocca di capelli a due studentesse di terza media: «Volevo solo farmi capire»Una professoressa di una scuola media di Mestre (Venezia) ha tagliato una ciocca di capelli con una forbice a due studentesse. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Prof, quanto deve essere lungo il riassunto?. E la supplente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tutti; Docente supplente taglia i capelli a due alunne a lezione, la scuola avvia un'indagine interna. Il caso a Mestre; Mestre, insegnante impugna le forbici e taglia i capelli a due studentesse per punizione; Mestre, docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie: Volevo farmi comprendere meglio. Prof taglia i capelli a due alunne, indaga il Provveditorato. Il papà di una delle studentesse: «Ho il terrore che possa capitare ad altri»MESTRE (VENEZIA) - Scuola chiusa, ma indagine aperta. Apertissima. Ieri, sabato, alla media Bellini di Mestre, nel quartiere Bissuola, non era giorno di lezioni, facendo tirare ... ilgazzettino.it La prof taglia i capelli a due alunne delle medie, classe sotto choc: «Ecco perché l'ho fatto». Genitori in rivoltaLa prof delle scuole medie prende le forbici e taglia i capelli a due alunne, e ora rischia il posto. Accade a Mestre dove un'insegnante di italiano, storia e geografia, supplente di ... leggo.it In una terza media dell’istituto Bellini una supplente taglia ciocche di capelli a due studentesse durante la lezione e poi si giustifica: «Ho esagerato, ma volevo solo farmi capire». L’associazione presidi: «Atto non condivisibile e lesivo della dignità» facebook «Prof, quanto dev'essere lungo il riassunto» La supplente prende le forbici e le taglia una ciocca di capelli per punizione. La scuola: «Lavoro di anni andato in fumo» x.com