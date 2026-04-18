Mestre prof taglia i capelli a due alunne volevo fare un esempio

Da ildifforme.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mestre, un'insegnante avrebbe preso due alunne e tagliato alcune ciocche di capelli per illustrare la lunghezza del riassunto assegnato agli studenti. L'episodio è stato riportato come un tentativo di esempio da parte dell'insegnante, che avrebbe voluto mostrare visivamente il risultato atteso. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla metodologia adottata in ambito scolastico.

A Mestre un'insegnante avrebbe tagliato ciocche di capelli a due studentesse per mostrare la lunghezza del riassunto che aveva assegnato agli alunni Uno strano fatto è accaduto aMestre, in provincia di Venezia dove all’Istituto Bellini, in una terza media, una supplente avrebbe tagliato i capelli a due studentesse per fare un esempio. Il fatto emerso ha sconvolto i genitori e gli altri alunni. Ma la prof non avrebbe indietreggiato spiegando chela sua non era alcuna forma di violenza o punizione, bensì un esempio praticoad una domanda che le era stata sottoposta. E’Il Gazzettinoa riportare la notizia di due giovani studentesse della terza media dell’Istituto Bellini di Mestre che si sono ritrovate con una ciocca di capelli tagliata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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