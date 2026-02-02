Nasce il ponte Chieti-Sri Lanka che unisce i bambini della scuola Selvaiezzi e i corrieri solidali del progetto Take me back

Questa mattina è stato inaugurato ufficialmente il ponte tra Chieti e lo Sri Lanka. L’iniziativa mette in collegamento i bambini della scuola primaria Selvaiezzi con i corrieri solidali di Take me back. Una catena di solidarietà che unisce due realtà lontane tra loro, creando un legame concreto tra studenti italiani e famiglie dello Sri Lanka.

Un percorso educativo e un gemellaggio con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare materiale scolastico e creare un legame diretto tra i bambini Un ponte di solidarietà, che unisce gli studenti della scuola primaria Selvaiezzi del Quarto comprensivo, allo Sri Lanka, tramite i corrieri solidali di Take me back. Nella mattinata di lunedì 2 febbraio, la conferenza stampa di presentazione del percorso educativo centrato su cooperazione, solidarietà e cittadinanza attiva. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità e alla Gentilezza, di concerto con il Comprensivo 4, ha rappresentato un momento di condivisione tra istituzioni, scuola e associazioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo educativo della comunità nella costruzione di una società più inclusiva e consapevole.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Chieti SriLanka

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Chieti SriLanka

Nasce il ponte Chieti-Sri Lanka che unisce i bambini della scuola Selvaiezzi e i corrieri solidali del progetto Take me backUn percorso educativo e un gemellaggio con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare materiale scolastico e creare un legame diretto tra i bambini ... chietitoday.it

TvSei. . Presentato a Chieti il progetto Take me back Presentato oggi a Chieti il progetto Take me back: un’iniziativa nel segno della solidarietà che – come spiega ai nostri microfoni il presidente dell’omonima associazione, Fabio Talucci – mira a promuovere - facebook.com facebook