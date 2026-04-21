Capodanno dello Sri Lanka al Giardino Corallo | La comunità è un pilastro del tessuto sociale

Durante il Capodanno nello Sri Lanka al Giardino Corallo, si è tenuto un evento che ha celebrato le tradizioni locali attraverso musica, colori e pratiche culturali. L’iniziativa ha coinvolto la comunità locale, rafforzando i legami tra i partecipanti. È stato allestito un ponte simbolico tra lo Stretto di Messina e l’Oceano Indiano, rappresentato da elementi artistici e culturali, senza l’uso di materiali edilizi.

Un ponte simbolico tra lo Stretto di Messina e l’Oceano Indiano, costruito non in cemento ma attraverso musica, colori e tradizioni. È questo lo spirito con cui è stato celebrato il Capodanno dello Sri Lanka, appuntamento ormai stabile nel calendario cittadino, organizzato da Cisl e Anolf Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate La comunità catanese dello Sri Lanka offre acqua ai devoti di Sant'Agata"Come ogni anno abbiamo unito i nostri sforzi per offrire l'acqua ai devoti catanesi ed a tutti i cittadini che frequentano la festa. La nave militare iraniana affondata al largo dello Sri LankaUn sottomarino statunitense l'ha colpita con un siluro, in acque internazionali: è la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale Una nave... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il cuore dello Sri Lanka batte a Napoli - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; NAPOLI, ISTITUZIONI PRESENTI AL CAPODANNO CINGALESE A CON ALBERICO GAMBINO E SERGIO RASTRELLI; ASIA TODAY Giappone: 10 miliardi di dollari al sud-est asiatico per procurarsi petrolio. Celebrato a Messina il Capodanno dello SriLanka organizzato da Anolf e Cisl Messina FOTO«Un evento che conferma come la comunità srilankese sia un pilastro fondamentale del tessuto sociale messinese» ... msn.com Napoli. Il cuore dello Sri Lanka batte qui: Il 14 aprile si celebra il Capodanno ‘Aluth Avurudda’A Napoli il Capodanno srilankese: martedì 14 aprile si celebra l'Aluth Avurudda. I profumi del Kiribath, l’eco dei tamburi Raban e i colori di una tradiz ... teleradio-news.it L'aiuto dato allo Sri Lanka per il ciclismo è una bella consolazione per gli atleti,,Grazie mille per aver portato il gioco peccaminoso dei bambini piccoli al livello successivo,,Buon compleanno facebook