il rap del riscatto quando la musica apre nuove strade

Questa mattina, sulle piattaforme di streaming, è uscito il primo singolo dei giovani rapper, intitolato ‘Petite’. La canzone parla di riscatto e di come la musica possa offrire nuove strade a chi cerca di risalire dopo momenti difficili. In pochi giorni, il brano ha già attirato l’attenzione di molti ascoltatori e promette di diventare un punto di riferimento per chi crede nel potere della musica di cambiare la vita.

Il loro primo singolo, uscito giusto qualche giorno fa e disponibile Spotify, si chiama ‘Petite’ e parla di riscatto. Non un caso: chi lo ha scritto, due gemelli ventenni di Salerno, nome d’arte 2shot, si trova attualmente nell’Istituto penitenziario per minori (Ipm) di Airola, nel Beneventano, e sta percorrendo con determinazione la lunga strada che porta verso la libertà. "Sai che non vedo l’ora di dire ce l’ho fattaasciugherò le lacrime sul viso di mia mamma". Le parole danzano sul filo del rap. E c’è qualcun altro che, assieme a questi ragazzi, le ha disegnate e prese per mano: Luca Caiazzo, per tutti Lucariello, professione rapper, che da anni lavora con l’associazione Cco (Crisi come opportunità) per dare a chi si è momentaneamente smarrito un futuro migliore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

