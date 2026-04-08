Mace lancia venerdì 10 aprile il singolo Levitating High tramite Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il brano arriva dopo l’album Maya e la partecipazione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’uscita del disco precede di meno di un mese l’evento Out Of Body Experience: Part 2, previsto per il 30 aprile presso l’Unipol Forum di Milano. Il nuovo progetto vede coinvolti Papa V, Pitta e Jojo Abot. Sperimentazioni sonore e connessioni internazionali. Il brano nasce dal desiderio di Mace di creare una composizione rap basata su forti opposizioni. La struttura si regge sul contrasto tra elementi eterei e basi più concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mace sfida i confini: il nuovo singolo tra rap e misticismo

SIBA pubblica “626”: nuovo singolo disponibile negli store digitali, dentro la playlist “Novità rap italiano” su Amazon MusicÈ disponibile negli store digitali “626”, il nuovo singolo del rapper SIBA (Tulipani Nel Bronx / Digital Noises).

Lord Gravedigger, il nuovo album di Iastimo tra rap underground e visioni hardcore“Lord Gravedigger” è il nuovo album di Iastimo, disponibile da venerdì 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Marmelade Wave Record.